In Wittislingen und Zöschlingsweiler klauen Unbekannte aus mehreren Autos

In Wittislingen hat es in den vergangenen Tagen drei Diebstähle aus Autos gegeben. Im Ortsteil Zöschlingsweiler stahl ein bisher unbekannter Dieb von Sonntag, 21. Juli, 19.30 Uhr, auf Montag, 22. Juli, 8 Uhr, aus einem grauen VW Passat vier Schachteln Zigaretten und einen oberen zweistelligen Geldbetrag. Das Auto stand in einem Hof eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Ringstraße.

Im gleichen Zeitraum entwendeten die Täter aus einem schwarzen Skoda Octavia, der ebenfalls in der Ringstraße geparkt war, mehrere Geldkarten und einen unteren dreistelligen Geldbetrag.

Diebe schlagen in derselben Nacht mehrmals zu

In der Schnellerstraße in Wittislingen stahlen die Unbekannten in derselben Nacht aus einem blauen Audi Q4 zwei Geldkarten. Mit diesen Karten tätigten sie unrechtmäßige Zahlungen in einem unteren zweistelligen Bereich.

In allen Fällen sollen die Fahrzeuge verschlossen gewesen sein, wie die Polizei mitteilt. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun in drei Fällen wegen besonders schweren Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)