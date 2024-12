Klarinette auf dem Schulparkplatz in Wittislingen vergessen

Eine Klarinette wurde versehentlich auf dem Schulparkplatz in der Straße Markstatt in Wittislingen zurückgelassen. Als der Verlust bemerkt wurde, hatte ein bislang unbekannter Täter das teure Musikinstrument bereits an sich genommen.

Die Klarinette verschwand in Wittislingen am Nikolaustag

Der Tatzeitraum erstreckte sich am Nikolaustag, dem vergangenen Freitag von 15 bis 19.30 Uhr. Die Klarinette hatte laut Polizei einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt werden von der Polizei unter der Rufnummer 09071/560 entgegengenommen. (AZ)