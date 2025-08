Laufen, helfen, verändern

Großer Einsatz für eine gute Sache: Beim Spendenlauf der Grund- und Mittelschule Wittislingen im Rahmen der bundesweiten Aktion „Kinder laufen für Kinder“ haben über 240 Schüler und Schülerinnen gemeinsam mehr als 640 Kilometer zurückgelegt – und dabei rund 4350 Euro gesammelt. Das Geld kommt dem Projekt Right to play Deutschland, welches sich für den Frieden einsetzt, zugute. Mit viel Begeisterung liefen die Kinder Runde für Runde auf dem Schulgelände auf eine festgelegten Strecke. Der Spendenlauf fand am Tag der Bundesjugendspiele statt. Die Spendensumme kam durch Spenden von Eltern, Großeltern und regionalen Unternehmen zustande, die jede gelaufene Runde unterstützten.

„Kinder laufen für Kinder“ motiviert seit 25 Jahren Kinder und Jugendliche, sich zu bewegen und gleichzeitig Gutes zu tun. Inzwischen haben über 900.000 Schülerinnen und Schüler bundesweit rund 9,4 Millionen Euro für Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Umwelt, Soziales und Frieden erlaufen. Unterstützt wird die Initiative von elf Kultusministerien sowie durch die langjährige Partnerschaft mit der Genuss-Molkerei Zott.

