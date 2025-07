Unfallfluchten in Lauingen, Dillingen und Wittislingen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt aktuell wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in drei voneinander unabhängigen Fällen. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr wurde am Donnerstag in der Ziegelstraße in Dillingen ein geparkter VW Tiguan von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der verantwortliche Fahrer verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 16 nahe Lauingen ein weiterer Vorfall. Eine 21-jährige Fahrerin musste an der Einmündung zur Staatsstraße 2025 verkehrsbedingt anhalten, als ein nachfolgender Fahrer eines grauen Fahrzeugs auf ihren Wagen auffuhr. Der unbekannte Unfallverursacher setzte die Fahrt anschließend fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Fahrzeug der jungen Frau wurde der Sachschaden vorläufig auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Ein dritter Unfall ereignete sich um 17.40 Uhr auf der Kreisstraße DLG 35 im Bereich Wittislingen. Ein 32-jähriger Citroen-Fahrer war in Richtung Bachhagel unterwegs, als er einem entgegenkommenden, blau lackierten VW mit HDH-Kennzeichen ausweichen musste. Nach dem Ausweichmanöver streifte er eine Leitplanke. Der Sachschaden am Citroen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 6000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise zu den genannten Vorfällen unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)