Minis der Pfarreiengemeinschaft Wittislingen-Bachtal in Rom

26 Jugendliche und vier Betreuer der PG Wittislingen-Bachtal haben sich in der ersten Ferienwoche zur internationalen Ministranten Rom Wallfahrt aufgemacht. Ein besonderer Höhepunkt war sicherlich die Papstaudienz und die anschließend gefeierte heilige Messe auf dem Petersplatz. Bei seiner Fahrt im Papamobil sind die Jugendlichen dem Heiligen Vater ganz nahe gekommen und waren sehr begeistert und sichtlich beeindruckt. Es war ein unvergessliches Erlebnis für uns alle, die Ewige Stadt zu erkunden und dabei tolle Begegnungen mit anderen Gleichgesinnten aus vielen verschiedenen Ländern zu erleben. Natürlich durften die Highlights der Stadt Rom, wie das Kolosseum, das Forum Romanum, der Petersdom und der Trevi-Brunnen nicht fehlen. Selbst die Fahrten in überfüllten Bussen und Metros waren ein Erlebnis in dieser heißen, aufregenden und beeindruckenden Stadt. Die Eindrücke dieser unvergesslichen Reise wollen die Minis bei einem Nachtreffen im Herbst in Berichten und Bildern all ihren Unterstützern zeigen.

