30.000 Euro für Projekte im Egautal

Auch in diesem Jahr können sich engagierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisationen im Egautal über finanzielle Unterstützung für ihre Projekte freuen. Die ILE Egautal stellt im Rahmen des Regionalbudgets Fördermittel in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung. Mit diesem Budget, das vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben bereitgestellt wird, sollen Vorhaben unterstützt werden, die das gesellschaftliche Miteinander stärken, die Infrastruktur verbessern oder die Attraktivität der Gemeinden erhöhen. Interessierte konnten ihre Projektideen bis zum 31. Januar in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen einreichen.

Gefördert werden Kleinprojekte mit förderfähigen Netto-Gesamtausgaben zwischen 500 und 20.000 Euro. Die finanzielle Unterstützung beträgt bis zu 80 Prozent der Kosten, maximal jedoch 5000 Euro pro Projekt. Die Umsetzung aller geförderten Maßnahmen muss bis spätestens 30. September abgeschlossen sein.

Welche Projekte und Vereine vom Regionalbudget profitieren

In diesem Jahr wurden zahlreiche Projekte zur Förderung ausgewählt. So wird die Katholische Kirchenstiftung St. Ulrich und Martin Wittislingen eine mobile Lautsprecheranlage anschaffen, während der TSV Wittislingen seine Tennisplätze aufwertet. Der Musikverein Egautal Dattenhausen erhält Mittel zur Erweiterung seiner Ausstattung für Veranstaltungen, und der FSV Zöschlingsweiler-Schabringen kann eine neue Multimediaanlage für die Sport- und Veranstaltungshalle anschaffen und seine Boule-Anlage erweitern. Zusätzlich wird die Skateranlage in Wittislingen modernisiert und die KLJB Wittislingen erhält eine Soundbox und zwei Pavillons.

Weitere Fördermaßnahmen umfassen die Anschaffung von Notenmappen für das Vokalensemble Dattenhausen sowie die Erweiterung des Spielplatzes des Sportvereins Ziertheim-Dattenhausen. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Engagement sich die Vereine für ihre Gemeinden einsetzen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl und schaffen durch ihre Projekte einen echten Mehrwert für die gesamte Region. Diese Initiative zeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Verwaltungsgemeinschaft ist,“ wird Bürgermeister und Gemeinschaftsvorsitzender Thomas Reicherzer in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft zitiert.

Die Entscheidung über die Förderung haben Bürger getroffen

Auch das Jedermannsschießen des Schützenvereins Alte Burg Reistingen wird durch die Fördermittel unterstützt. Darüber hinaus finanziert das Regionalbudget zwei Faltpavillons für die Freiwillige Feuerwehr Schabringen. Auch die Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen selbst beteiligt sich mit zwei Projekten: Eine literarische Litfaßsäule sowie Stadtmobiliar für die Popup-Gestaltung im öffentlichen Raum sollen künftig an verschiedenen Plätzen in Wittislingen, Mödingen und Ziertheim für mehr Aufenthaltsqualität sorgen.

Die Entscheidung über die Förderung der Projekte wurde von einem Gremium getroffen, das aus zufällig ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern der Verwaltungsgemeinschaft bestand. „Das Regionalbudget ist eine großartige Möglichkeit, unsere Gemeinden enger zusammenzubringen und gemeinschaftliche Projekte voranzutreiben. Es zeigt, wie wertvoll die interkommunale Zusammenarbeit innerhalb der ILE Egautal ist. Durch diese Förderung können wir tolle Ideen realisieren und unsere Region weiterentwickeln,“ betont Regionalmanagerin Gabriele Rosenfelder. (AZ)