„Nach Pfingsten wollen wir mit der Schule größtenteils fertig sein“

Herr Reicherzer, das Volumen des diesjährigen Haushalts der Verwaltungsgemeinschaft steigt deutlich an, was vor allem auf Investitionen zurückzuführen ist. Wofür wird das Geld benötigt?

THOMAS REICHERZER: Das meiste Geld investieren wir in die Schule, hier sind über zwei Millionen Euro eingeplant. Wir erhalten dafür aber vom Freistaat auch 1,2 Millionen Euro Förderung. Für den Bauhof beschaffen wir neue Fahrzeuge, unter anderem einen neuen Traktor. Daneben finden sich im Haushaltsplan noch einige weitere Projekte. Es gibt zum Beispiel dieses Jahr wieder das beliebte Regionalbudget, das die VG für die ILE Egautal abwickelt. 30.000 Euro Förderung werden hier ausbezahlt, die VG übernimmt den Eigenanteil in Höhe von 3000 Euro, der Rest kommt vom Amt für Ländliche Entwicklung.

Jonathan Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Reicherzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis