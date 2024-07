Sie will die Leitplanke für ein schöneres Egautal sein

Gabriele Rosenfelder hat die halbe Welt gesehen. In ihrem alten Job war sie in den USA, in Brasilien, China, der Türkei und zig anderen Ländern unterwegs. Sie spricht mehrere Sprachen, war für große internationale Projekte verantwortlich, musste von früh bis spätnachts erreichbar sein. All das hat sie eingetauscht gegen einen Schreibtisch im Rathaus in Wittislingen. Als ILE-Umsetzungsbegleiterin will die Ingenieurin jetzt Projekte in Wittislingen, Mödingen und Ziertheim voranbringen. Dabei steht der Mensch für sie immer im Mittelpunkt: „Ich kann komplett bei denen sein, die hier leben und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Menschen unterstützen, die hier etwas bewegen wollen“, so beschreibt sie ihre neue Arbeit.

