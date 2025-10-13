Nachtreffen der Flüeli-Wallfahrer in Demmingen

An diesem Tag waren in der Demminger Wendelinuskirche zahlreiche Flüeli-Wallfahrer des katholischen Landvolks und viele andere Gottesdienstbesucher erschienen. Nach der feierlichen Eucharistiefeier, die von Pfarrer Paul Notz und Dekan Dr. Dietmar Horst geleitet und vom Kirchenchor Demmingen musikalisch umrahmt wurde, zogen die zahlreichen Gottesdienstbesucher in Prozession zur Herrgottsruh-Kapelle.

Die von zwei alten Lindenbäumen eingerahmte, schöne alte Kapelle aus der Zeit vor dem 30-jährigen Krieg wurde von Edeltraut und Johann Kohler in den letzten Jahren sorgfältig restauriert. Dass Menschen Ruhe finden beim ruhenden Herrn, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten bei Jesus sitzen dürfen, das ist Botschaft und Bestimmung der Herrgottsruh-Kapelle.

Im Inneren der Kapelle befindet sich das Gnadenbild „Herrgott in der Ruh“ (Jesus, der sich auf dem Kreuzweg ausruht, eine Darstellung aus der Volksfrömmigkeit), das neue Holzbild „Friede ist allweg in Gott“ und die heilige Maria Magdalena mit Arma-Christi-Kreuz (das ist ein Kreuz mit einigen oder allen Leidenswerkzeugen). Für ihr Engagement wurden Edeltraut und Johann Kohler vom Schwäbischen Heimatbund und von der Stiftung Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgezeichnet.

An der Herrgottsruh-Kapelle wurde das neue Holzbild „Friede ist allweg in Gott“ gesegnet. Das Holzbild, das von Ingeborg Rödel-Klieber mit Acrylfarben gestaltet wurde, gehört nun zur Ausstattung der Kapelle. Danach fand das gemeinsame Mittagessen im Dorfhaus statt, an dem auch Bürgermeister Dirk Schabel und Ortsvorsteher Stefan Kragler teilnahmen. Dekan Horst bedankte sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei Edeltraut und Johann Kohler, die das Nachtreffen der Flüeli-Wallfahrer und die Segnung des Holzbildes initiiert haben.

