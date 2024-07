Open-Air inmitten von grünen Wiesen: Die Feldfetz 2024

Nach dem Vorjahreserfolg geht die Feldfetz 2024 in Wittislingen in die zweite Runde. Nachdem bereits 2023 knapp 800 Leute bei schlechtem Wetter tanzten und feierten, sollen es in diesem Jahr noch mehr werden. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern: „Die erste Feldfetz war sehr erfolgreich, wir hoffen auf eine weitere gute Party am Samstag“, sagt Benedikt Decker, der Initiator der Party. Gemeinsam mit Stephan Zeller von der Eventmanagement-Firma Urban Motions organisiert er die Feldfetz: „Wir kennen uns schon ewig und haben bereits öfter darüber gesprochen, nach Corona haben wir dann gesagt: Wir probieren das einfach mal“, erzählt Decker, der auch im Wittislinger Gemeinderat sitzt.

Am kommenden Samstag beginnt die Open-Air-Party ab 21 Uhr auf der Wiese neben der Firma Sievert Baustoffe GmbH, Römerstraße 30, bei Wittislingen. Es werden DJ Kraus und DJ Brandy auftreten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde das Gelände ein wenig angepasst. Der Bierausschank befindet sich nun direkt hinter der Tontechnik in der Mitte des Feldes: „Damit der zentraler ist“, erklärt Zeller. Außerdem gibt es eine Longdrink- und Cocktailbar sowie eine Shotbar. „Auch die Musikanlage wird in diesem Jahr aufgestockt, damit sie noch besser klingt“, sagt Zeller. Alle Aufbauten seien jetzt zudem aus weißen Pagodenzelten, das habe mehr Festivalcharakter, führt er fort.

Icon Vergrößern 2023 waren knapp 800 Besucherinnen und Besucher bei der Open-Air-Party in Wittislingen. Foto: Benedikt Decker Icon Schließen Schließen 2023 waren knapp 800 Besucherinnen und Besucher bei der Open-Air-Party in Wittislingen. Foto: Benedikt Decker

Ab 16 Uhr gibt es die Kleine Feldfetz für alle Menschen unter 16 Jahren

Decker und Zeller können die Feldfetz 2024 natürlich nicht alleine stemmen. Neben den Mitarbeitenden von Urban Motions sind viele Mitglieder des TSV Wittislingen und des HSG Lauingen-Wittislingen als freiwillige Helfer involviert, die sich laut Decker vorrangig um die Essensstände kümmern werden. Bereits vor dem offiziellen Beginn um 21 Uhr findet am Nachmittag mit der Kleinen Feldfetz eine Kinderdisco statt. Von 16 bis 19 Uhr können alle unter 16 kostenfrei tanzen und das Kinderprogramm genießen. Zudem gibt es Snacks und Getränke. Initiator ist die Jugendfeuerwehr Wittislingen. „Das hatten wir uns bereits letztes Jahr vorgenommen, dieses Jahr haben wir es dann auf die Beine gestellt“, erklärt Decker.

An der Abendkasse kosten die Tickets neun Euro, im Online-Vorverkauf sind sie etwas günstiger. „Die meisten Leute kommen spontan“, erklärt Zeller. „Aber wir haben die Onlineoption beibehalten, denn sie ist praktisch und cool“, führt er fort. Und auch Decker kann die Party am Samstag kaum erwarten: „Ich freue mich sehr, dass wir das hier in Wittislingen auf die Beine stellen, das ist eine tolle Sache für das gesamte Egautal.“