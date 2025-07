Ortsdurchfahrt durch Wittislingen wird monatelang gesperrt

Wegen der Erneuerung der Wasserleitung und der teilweisen Auswechslung des Kanals wird die Ortsdurchfahrt Wittislingen, Ziertheimer Straße, von Hausnummer 13 bis 23 von Montag, 14. Juli, bis Freitag, 24. Oktober, für den gesamten Verkehr gesperrt. Damit ist auch die Abzweigung in die Oberbechinger Straße (Richtung Seniorenheim Benevit) betroffen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist frei. Die Umleitungen sind ausgeschildert und wie folgt:

aus Richtung Ziertheim kommend in Richtung Wittislingen über die Staatsstraße St2032 – DLG 7 – Abzweigung DLG7 in Richtung Lauingen – DLG 28 Riedhauser Straße – St2025 Kreisverkehr zweite Ausfahrt – Ausfahrt zur B 16 in Richtung Dillingen – B16 Ausfahrt in Richtung Lauingen-Ost – St2025 Kreisverkehr erste Ausfahrt Richtung Wittislingen

aus Richtung Bachhagel kommend in Richtung Wittislingen über DLG 35 geradeaus in Richtung Dillingen – DLG 7 - DLG 28 Riedhauser Straße – St2025 Kreisverkehr zweite Ausfahrt – Ausfahrt zur B 16 in Richtung Dillingen – B 16 Ausfahrt in Richtung Lauingen-Ost – St2025 Kreisverkehr erste Ausfahrt Richtung Wittislingen

aus Richtung Lauingen kommend in Richtung Wittislingen über die St2025 Riedhauser Straße – Ausfahrt zur B 16 in Richtung Dillingen – B 16 Ausfahrt in Richtung Lauingen-Ost – St2025 Kreisverkehr erste Ausfahrt Richtung Wittislingen

aus Richtung Dillingen kommend in Richtung Heidenheim/Neresheim über die St2032 Abzweigung in Richtung Ulm auf die B 16 – B 16 auf Höhe Lauingen Ausfahrt Deutz-Fahr in Richtung Heidenheim – St2025 Kreisverkehr dritte Ausfahrt in Richtung Heidenheim – DLG 28 Riedhauser Straße