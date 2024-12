Polizei stoppt Drogenfahrt in Wittislingen

Ein 30-Jähriger musste sich am späten Sonntagabend am Wittislinger Brunnenberg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, so die Polizei in ihrem Bericht. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und der Verkehrsteilnehmer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

