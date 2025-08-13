Unfall unter Alkoholeinfluss: Zwei Leichtverletzte bei Kollision bei Wittislingen

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignete sich am Dienstag, 12. August, im Einmündungsbereich der Kreisstraßen DLG 35 und DLG 7 nahe Wittislingen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 35-jähriger Fahrer alkoholisiert unterwegs, als er beim Linksabbiegen mit dem Wagen eines entgegenkommenden 18-Jährigen kollidierte. Dabei wurden der 18-jährige Fahrer sowie seine 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus nach Dillingen.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von zwei Promille beim mutmaßlichen Unfallverursacher fest. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09071/560 entgegen. (AZ).