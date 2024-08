Verletzte nach Unfällen in Wittislingen und Wertingen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecs ist es am Montag in Wittislingen gekommen. Ein 71-Jähriger wurde verletzt. Gegen 11.30 Uhr befuhr der 71-Jährige den Riedsteig ortsauswärts. Aus Unachtsamkeit fuhr er seiner 52-jährigen Vorderfrau ins Hinterrad ihres Pedelecs und kam infolgedessen zu Sturz. Er zog sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 52-Jährige blieb unverletzt.

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist beteiligt

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich in der Dienstagnacht im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen. Gegen 0.15 Uhr befuhr ein 17-jähriger Mopedfahrer die Geißbergstraße in Richtung Alte Straße. Aufgrund einer die Fahrbahn überquerenden Katze musste der 17-Jährige stark abbremsen und prallte gegen den rechten Bordstein. Im Anschluss lenkte er nach links und prallte gegen einen Zaun. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Moped entstand Unfallschaden von rund 1.000 Euro. (AZ)