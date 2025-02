Mit 200 km/h durchs Egautal: Verfolgungsjagd endet vor Gericht

Ein Donnerstag im Juli 2024, kurz vor 23 Uhr. Ein Streifenwagen der Dillinger Polizei ist im Bachtal unterwegs, um Verkehrskontrollen durchzuführen. Auf dem Sachsenhauser Weg in Bachhagel sehen die Beamten ein Auto. Sie beschließen, den Fahrer zu kontrollieren und fahren ihm zunächst hinterher. Was nach einem Routineeinsatz klingt, hat sich an jenem Abend zu einer waschechten Verfolgungsjagd entwickelt, die jetzt vor Gericht gelandet ist. Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde soll der Autofahrer dabei unterwegs gewesen sein – so schnell, dass die Polizei die Verfolgung abbrechen musste. Und dabei hatte der Fahrer zu dem Zeitpunkt nicht einmal einen Führerschein.

