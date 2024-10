Zwei Verletzte bei Unfall auf der Höhe Wittislingen

Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr am frühen Mittwochmorgen auf der Kreisstraße DLG 35 in Richtung Bachhagel und überholte ein vorausfahrendes Lastkraftwagengespann. Es kam dabei zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 35-Jährigen. Zudem touchierte der 47-Jährige die Zugmaschine des 75-jährigen Lkw-Fahrers. Ein in Richtung Wittislingen fahrender 19-Jähriger fuhr danach über abgebrochene Fahrzeugteile. Der 47-Jährige und der 35-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Es entstand laut Polizei ein Gesamtunfallschaden von rund 15.000 Euro. Die direkt beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Wittislingen, Ziertheim und Bachhagel mit etwa 35 Einsatzkräften anwesend. (AZ)

