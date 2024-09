Mehr Wohnungen für Lauingen

Mehr Wohnungen im Lauinger Westen und in Frauenriedhausen, aber weiterhin Ablehnung der dezentralen Asylunterkunft an der Dillinger Straße. So könnte das Fazit der öffentlichen Stadtratssitzung vom Dienstagabend lauten, die keine 30 Minuten dauerte. Im Eiltempo hatte Bürgermeisterin Katja Müller die neun Punkte der Tagesordnung durchgezogen, die von den Räten einstimmig und ohne Diskussionen durchgewinkt wurden.

Müller informierte das Gremium über den neuen Bauantrag für eine dezentrale Unterkunft für Asylbewerber an der Dillinger Straße. Darin war nun die Dauer des Projekts „temporär auf drei Jahre“ begrenzt worden. Da die Stadt grundsätzlich gegen das Projekt ist, wurde erneut das „gemeindliche Einvernehmen durch die Verwaltung nicht erteilt“. Die geplante Asylunterkunft ist seit langem Thema diverser Diskussionen. Zunächst hatte die Stadt dem privaten Investor das gemeindliche Einvernehmen für den Bau verwehrt, dann hatte das Landratsamt dieses ersetzt. Die Stadt reichte gegen diese Entscheidung wiederum Klage ein. Und so landete das Thema auf dem Tisch des Verwaltungsgerichts in Augsburg. Auch dem Kompromissvorschlag des Gerichts (sechs Jahre statt acht Jahre) stimmte die Stadt nicht zu. Da sie jetzt auch den neuen Bauantrag (drei Jahre) ablehnte, dürfte das Thema wieder vor dem Verwaltungsgericht landen.

Die Lauinger Wohnungslandschaft wächst

Bei den ersten drei Punkten der Tagesordnung ging es im Wesentlichen um Änderungs- Abwägungs- und Satzungsbeschlüsse für Bebauungspläne von zwei größeren Bauvorhaben im Westen der Stadt sowie in Frauenriedhausen. So soll im Pfarrfeld Ost II (zwischen Haydn-, Riedhauser- und St.-Martin-Straße) ein Projekt mit 32 Wohnungen in unterschiedlicher Größe sowie Gewerberäume im Erdgeschoss entstehen. Da der 1981 in Kraft getretene Bebauungsplan dort nur eine zweigeschossige Bauweise vorsah, musste der bestehende Bebauungsplan geändert werden.

Nur wenige 100 Meter nach Westen plant der Bauherr MK-HS Wohnbau München an der Theodor-Heuss-Straße zwei weitere Projekte (jeweils 41 Meter lang, 16 Meter breit, 9,50 Meter hoch, Flachdach) mit jeweils 21 Wohneinheiten und insgesamt 52 Stellplätzen. Auch diese Wohnungen sollen die Wohnungsnot in Lauingen lindern und dringend benötigten neuen Wohnraum schaffen. Laut Beratungsunternehmen sollen diese „im Sinne der Nachverdichtung auf bisher weniger wertvoll genutzten innerstädtischen Flächen“ entstehen. Hier gab es eine Gegenstimme (Martina Lenzer).

Grünes Licht für den Solarpark Lauingen

Der Stadtrat billigte auch den Vorentwurf des Planungsbüros für den Bebauungsplan „Im Kirchfeld“ in Frauenriedhausen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen. Ebenfalls einstimmig gebilligt hat der Lauinger Rat den Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes und den Vorentwurf des Bebauungsplanes „Solarpark Lauingen“. Wie berichtet will der Energiekonzern RWE zwischen Lauingen und Gundremmingen auf fast 52 Hektar, davon 45 Hektar auf der Gemarkung Lauingen, einen gigantischen Solarpark mit einer Leistung von 56 Megawatt errichten.