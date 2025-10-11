Wohnwagen brennt in Blindheim: Polizei ermittelt wegen Brandlegung

Nach dem Brand eines Wohnwagens am Freitag in Blindheim ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen nun wegen Brandlegung. Ein 54-jähriger Zeuge hatte das Feuer am Nachmittag gegen 16.45 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Grundstück bei Blindheim östlich der Ludwigstraße am Klosterbach entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Der Wohnwagen stand beim Eintreffen der Polizei bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Blindheim und Unterglauheim löschten die Flammen. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 2000 Euro an. Wie die Polizei mitteilt, befanden weder eine Gasflasche, noch Batterien oder ein Stromanschluss im Wohnwagen. Umliegende Gebäude waren laut Polizeibericht nicht gefährdet.

Wie der Kommandant der Blindheimer Feuerwehr, Alexander Haller, auf Anfrage mitteilt, waren mehrere Feuerwehren alarmiert worden. Es sei befürchtet worden, dass der Wohnwagen an einer Maschinenhalle stehe und die Flammen auf das Gebäude übergreifen könnten. Der Abstand habe aber etwa 15 Meter betragen. (mit AZ)

Neben den Feuerwehren Blindheim und Unterglauheim waren auch die Wehren Wolpertstetten, Gremheim, Schwenningen und Höchstädt alarmiert worden.

Die Feuerwehren Blindheim und Unterglauheim rückten schließlich mit 30 Einsatzkräften an. „Der brennende Wohnwagen war schnell gelöscht“, teilt Haller unserer Redaktion mit.