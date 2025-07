Wolfgang Krebs begeistert mit „Bavaria First“ die Zuschauer in Binswangen

Wie schön wäre es, wenn Bayern denn ein eigenes Königreich wäre? Darüber sinniert der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Und für den aktuellen Amtsinhaber Markus Söder ist klar, dass da nur einer als König in Frage kommen würde: natürlich er selbst. Das Publikum in der Mehrzweckhalle in Binswangen lacht ausgiebig über die beiden Figuren, die Kabarettist Wolfgang Krebs, bekannt aus Radio und Fernsehen, auf der Bühne darstellt. Die Show des Kabarettisten mit dem Titel „Bavaria First“ ist am Donnerstagabend der Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des TSV Binswangens an diesem Wochenende.

Bei seiner Begrüßung als Stoiber nimmt Wolfgang Krebs die Festschrift des Vereins zur Hand und ist fasziniert von den großen Plänen in den 1970er-Jahren, als im Donauried eine Magnetschwebebahn gebaut werden sollte. „Damit wären Sie ja in zehn Minuten von Binswangen am Hauptbahnhof in München“, erinnert er an die schon legendäre Rede Stoibers zum Transrapid und erntet großes Gelächter und lautstarken Applaus. Als ehemaliger Ministerpräsident verdreht Krebs Buchstaben und ganze Worte, verhaspelt sich und sorgt so für amüsante Wortkreationen.

Kabarettist Wolfgang Krebs träumt vom Königreich Bayern

Er erinnert sich an seine Kindheit und die Märchen, die er damals so geliebt hat, und will nun sein eigenes Märchen schreiben: das des Königreichs Bayern. Schließlich würden alle die „CSU, CSU, CSU“ lieben, bei einem Königreich Bayern bekäme Binswangen umgehend eine größere Sporthalle und überhaupt sei der Bezirk Schwaben ja schon 250 nach Christus erstmals urkundlich erwähnt worden „und schon damals haben sie hier Fußball gespielt“. Als Söder geht Krebs auf die Binswanger Vereinsfarben ein, kritisiert das Gelb, „denn mit der FDP habe er ja wenig zu tun“, lobt aber das Schwarz, das ja auch den Erfolg der CSU widerspiegle. Dass er in einem Königreich das Oberhaupt wäre, stünde außer Frage, „schließlich habe ich einfach Charme“. Ein Wörtchen mitreden möchte da allerdings Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Im typischen Dialekt verspricht Krebs in der Rolle des FW-Chefs, Bayern vor dem „bösen Wolf“ zu beschützen und auch vor dem Buchsbaumzünsler, „den braucht kein Mensch“.

Wolfgang Krebs kritisiert die AfD und das Verhalten auf Social Media

Immer wieder wird Krebs in seinen unterschiedlichen Rollen aber auch ernst. Er bezieht klar Stellung gegen die AfD und sorgt sich um das Verhalten auf Social-Media, wo jeder unter dem Deckmantel eines Pseudonyms Hasskommentare posten könne und es zu einer Spaltung der Gesellschaft komme. Egal ob als Aiwanger, Stoiber oder Horst Seehofer, die unterschiedlichen Plattformen sind Krebs ein Dorn im Auge und er ruft mehrmals dazu auf, „Facebook, Instagram oder Tok Tok und Tik Tik (gemeint ist Tik Tok)“ zu verlassen. „Täglich verbringen wir im Schnitt eineinhalb Stunden auf Social Media, in der Zeit könnten wir rausgehen und uns in Vereinen wie dem TSV Binswangen engagieren“, nimmt der Kabarettist einmal mehr Bezug auf seinen Auftrittsort. Seine Auslassungen führen ein wenig zum Bruch seines humorvollen Auftritts, Krebs nimmt sich dadurch selbst ein Stück weit den Wind aus den Segeln.

Der Begeisterung im Publikum tut das aber trotzdem keinen Abbruch. „Ich finde seine Show richtig gut, vor allem die unterschiedlichen Persönlichkeiten begeistern mich. Und dass er immer wieder Binswangen erwähnt, finde ich schön“, sagt der Einheimische Alexander Spiegler. Auch Philipp Miller senior ist von dem Auftritt Krebs‘ begeistert: „Der Stoiber gefällt mir am besten, aber auch die Lache vom Seehofer ist klasse“, sagt der Binswanger. Über 350 Besucherinnen und Besucher sehen das ähnlich, sie belohnen den Auftritt von Wolfgang Krebs mit Standing Ovations.