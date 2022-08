Diese Themen beschäftigen den Kreisverband für Gartenbau und Landespflege

Die Gespräche beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege reichen vom dringend nötigen Blattgrün bis zu der gesunden Walnuss. Nach den Wahlen gibt es einen neuen Vorsitzenden.

Im Jahre 1965 gab es in Bayern noch 20 Millionen Obstbäume, 57 Jahre später, im Jahr 2022, ging die Anzahl der Obstbäume auf sechs Millionen zurück. Schon allein diese Zahlen verdeutlichen, wie sich die Gesellschaft insgesamt verändert hat, so Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken, der die Walnuss als die vergessene Streuobstfrucht darstellte.

Dabei sind Nüsse äußerst gesund und wer wolle nicht gesund sein. Darum warb Metz mit Leidenschaft dafür, Walnüsse im privaten und öffentlichen Bereich wieder eher anzupflanzen. Immerhin helfen eine Handvoll Nüsse am Tag mit, die Arterien von einer Verkalkung freizuhalten. Sie sind ebenso Cholesterinsenker und enthalten ungesättigte Fettsäuren.

Der Dillinger Kreisvorstand wurde neugewählt

Mit diesen Beschreibungen, so Metz, könne er nur werben, werben und nochmal werben, dass die Gartenbesitzer ebenso wie Städte und Gemeinden wieder mehr pflanzen. Hinzu komme, dass Walnussbäume sehr viel Blattgrün bilden und damit äußerst atmungsaktiv sind. Damit griff die Kreisversammlung der Obst- und Gartenbauvereine ein wichtiges Thema auf, nämlich das Blattgrün. Zurzeit ist die Erderwärmung in fast aller Munde. Doch mit dem Reden ist es nicht getan, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Handeln ist schon lange das Gebot der Stunde. So dämpft Blattgrün die Erderwärmung und liefert frische Luft. Ebenso muss den Menschen klar sein, dass Laub kein Abfall ist, sondern mithilft, frischen Humus zu bilden. Kreisvorsitzender Reinhold Sing warb darum, die Kinder und Enkel zu prägen, um die volkswirtschaftliche Bedeutung von Blattgrün, von Regenwasserversickerung, von Humus und von erneuerbaren Energien zu erkennen.

Mehrere Gärten aus dem Dillinger Land sind nun als Naturgarten zertifiziert

Ein Schwerpunkt der Zusammenkunft waren die Neuwahlen des Kreisvorstands. Manfred Herian ist neuer Kreisvorsitzender, Leonhard Greck bleibt Stellvertreter, Georg Schermayer Kassierer und Felicitas Söhner ist neue Schriftführerin, Benedikt Herian Geschäftsführer. Dem Beirat gehören Franz Endres, Manuela Wanner, Harald Kapfer, Otmar Penkert, Johann Gerblinger, Franziska Burlefinger, Martin Hartmann, Karin Herreiner, Reinhold Sing und Christiane Eberle an. Kassenprüfer sind Anton Schäffler und Reinhard Göttle.

Der ehemalige Landrat Leo Schrell, Bürgermeister Hans Kaltner und der örtliche Vorsitzende Johann Gerblinger ermunterten die zahlreichen Vereinsvertreter weiterzumachen. Dann gab es noch eine angenehme Abrundung der Kreisversammlung: Markus Greiner wurde als geprüfter Gartenpfleger geehrt. Erika Heindel, Alwin und Ulrike Führer, Volker und Heidi Terpoorten, Ingeborg und Dietmar Uhl und Franz Endres erhielten die Urkunden für die Zertifizierung ihrer Gärten als Naturgarten. Zum Abschluss überreichte Hans Joas vom Bezirksverband an Manfred Herian und Reinhold Sing den Schwabenteller. (AZ)