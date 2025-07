Wunibald Wunderle ist jetzt an der Spitze des CSU-Ortsverbands Fristingen

Der CSU-Ortsverband Fristingen hat bei seiner Mitgliederversammlung im Schützenheim Fristingen den Vorstand neu gewählt. Wunibald Wunderle steht nun in den kommenden zwei Jahren an der Spitze des Ortsverbandes.

Der neue Vorstand ist laut Pressemitteilung nicht nur jünger, sondern mit einem Frauenanteil von 50 Prozent auch weiblicher geworden. „Das ist ein starkes Zeichen für einen aktiven und zukunftsfähigen Ortsverband“, stellt CSU-Kreisvorsitzender Manuel Knoll fest. Der Landtagsabgeordnete erinnerte in seiner Begrüßung an den Ortsvorsitzenden Thomas Helmschrott, durch dessen unerwarteten Tod eine große Lücke im Ortsverband entstanden sei. „Wir sind ihm für seinen Einsatz und die geleisteten Dienste in Fristingen sehr dankbar“, betonte Knoll.

Kunz: „Ein erfahrener Kommunalpolitiker mit tiefer Verwurzelung“

Ein besonderes Wort des Dankes richtet Wunibald Wunderle an den Abgeordneten Knoll, ohne dessen beharrlichen Einsatz die Fraktionsinitiative zur Förderung des multifunktionalen Dorfgemeinschaftshauses nicht möglich gewesen wäre. Oberbürgermeister Frank Kunz freute sich, „dass mit Wunibald Wunderle ein erfahrener Kommunalpolitiker mit tiefer Verwurzelung im Stadtteil Fristingen in die Fußstapfen des leider viel zu früh verstorbenen Thomas Helmschrott tritt“.

So setzt sich der neue Vorstand der CSU Fristingen zusammen

Der neue Vorstand im Überblick: Ortsvorsitzender: Wunibald Wunderle; Stellvertretende Ortsvorsitzende: Michaela Ramold; Schatzmeisterin: Veronika Bauer; Schriftführer: Max Hitzler; Beisitzer: Sarah Bunk, Johann Graf; Kassenprüfer: Stefan Gallenmiller, Stefan Geier. „Mit diesem starken Team“ will der CSU-Ortsverband Fristingen seine erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft engagiert fortsetzen. (AZ)