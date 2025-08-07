Zaun in Unterbechingen angefahren und geflüchtet

Im Haunsheimer Ortsteil Unterbechingen ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter fuhr zwischen 13 Uhr und 15 Uhr nach Angaben der Polizei mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen den Zaun eines Grundstücks. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

