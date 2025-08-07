Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Zaun in Unterbechingn angefahren und geflüchtet

Unterbechingen

Zaun in Unterbechingen angefahren und geflüchtet

Nach dem Unfall macht sich ein Unbekannter aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht den Unbekannten, der den Zaun angefahren hat.
    Die Polizei sucht den Unbekannten, der den Zaun angefahren hat. Foto: Dominik Bunk (Symbolbild)

    Im Haunsheimer Ortsteil Unterbechingen ereignete sich am Mittwochnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter fuhr zwischen 13 Uhr und 15 Uhr nach Angaben der Polizei mit einem bislang unbekannten Fahrzeug gegen den Zaun eines Grundstücks. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden