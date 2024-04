Ziertheim

Die Herren „Handl von Leiblachsberg“ aus Ziertheim

Plus Woher stammen die Namen der Orte im Egautal? Der Gemeindearchivar Eugen Zacher hat in den alten Büchern recherchiert. Eine Zeitreise durch die Geschichte von Ziertheim, Dattenhausen und Reistingen.

Von Eugen Zacher

Geografisch gesehen, haben Ziertheim, Dattenhausen und Reistingen eine Gemeinsamkeit. Alle drei Ortsteile grenzen mit ihrer Lage im Egautal an die beginnende Schwäbische Alb und das angrenzende Land Baden-Württemberg an. Bei der Besiedlung und Gründung haben jedoch alle Dörfer ihre Eigenheiten. Der Großteil der Ortsnamen in dieser Region geht auf eine geschichtliche Herkunft zurück, die sich im Laufe der Zeit aber öfter sprachlich verändert hat. Das Alter der Namen reicht dabei viele Jahrhunderte zurück. Die seit der Gemeindereform im Jahr 1978 zusammengefügten Ortsteile zu der Einheitsgemeinde Ziertheim gehen wohl alle auf eine alemannische Gründung zurück.

Von Mittelsteinzeit bis Keltenzeit

Alte Bodenfunde aus dem Bereich der Gemarkung Ziertheim entstammen der Mittelsteinzeit, Spätbronze- und Keltenzeit. 1910 wurden bei Grabungen im Bereich der heutigen Wittislinger Siedlung mehrere Reihengräber gefunden, die auf den alemannischen Ursprung des Ortes hindeuten. Die Erstnennung des Ortes mit dem Namen Zurtin geht auf das Jahr 1232 zurück. Danach folgten die Namensgebungen Zurten, Zirten und Zürten. Die heutige Namensform tritt erstmals in leicht geänderter Form 1471 als Zürtheim auf. In alten kirchlichen Aufzeichnungen und Matrikelbüchern ist häufig von Zürtheim die Rede.

