Dieser 19-Jährige aus Ziertheim lässt zu Weihnachten ein ganzes Haus leuchten

Wenn im August die Sonne auf die Erde brennt, die Menschen sich in Badeseen abkühlen und so mancher Hitzerekord gebrochen wird, dann denkt Björn Zahorka schon an Weihnachten. Dann überlegt er sich schon einmal, welche Lichterketten er in diesem Jahr brauchen wird, wo sie platziert werden müssen, damit alles so strahlt, wie es soll. Und dann bestellt er auch schon die ersten Deko-Elemente, damit er in der Vorweihnachtszeit auch alles zu Hause. Der 19-jährige Ziertheimer hat ein ungewöhnliches Hobby: Jedes Jahr vor dem 1. Advent dekoriert er das Haus und den Garten seiner Eltern von oben bis unten mit Lichterketten.

