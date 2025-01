Erster Neujahrsempfang in Ziertheim: Verdiente Bürger werden geehrt

Zum ersten Mal fand am vergangenen Wochenende ein offizieller Neujahrsempfang in Ziertheim statt. Dazu lud Bürgermeister Thomas Baumann Vertreterinnen und Vertreter aus der Bürgerschaft und den Vereinen ins Dorfhaus Reistingen ein. Im Mittelpunkt des Empfangs stand das ehrenamtliche Engagement über sämtliche Bereiche des Lebens in Ziertheim, Dattenhausen und Reistingen hinweg.

Den Auftakt des Neujahrsempfangs machte der Besuch der Sternsinger aus Reistingen, die allen ein segensreiches und gesundes Neues Jahr wünschten. Im Anschluss wurden diejenigen persönlich geehrt, die sich über Jahrzehnte hinweg in besonderer Weise um die Gemeinde verdient gemacht haben. Ihre Arbeit ist oft nicht sichtbar, doch gerade sie ist von unschätzbarem Wert und trägt maßgeblich zum Zusammenhalt und zur Stabilität der Gemeinde bei. 14 Personen ehrte Bürgermeister Baumann beim Neujahrsempfang, acht weitere, die an dem Tag nicht anwesend waren, werden noch geehrt. Begleitet von gemeinsamen Erinnerungen an so manch geleistete Arbeit wurde symbolisch ebendiesen verdienten Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Urkunde überreicht.

Icon Vergrößern Auf dem Programm stand auch der Besuch der Sternsinger. Foto: Rosenfelder Icon Schließen Schließen Auf dem Programm stand auch der Besuch der Sternsinger. Foto: Rosenfelder

Geehrt werden und wurden: Christoph Dauser, Anton Eggert, Josef Gschwind, Wendelin Hitzler, Pfarrer Alois Lehmer, Karl Limmer, Ernst Linder sen., Monsignore Josef Philipp, Emil Reck, Erich Resselberger, Brunhilde Rieß, Erich Sailler, Josef Schäffler, Antonie Schiefnetter, Paul Schmied, Franz Schwarz, Verena Voitl, Steffen Voitl, Johann Wagner, Roman Wiedemann, Walter Zacher und Eugen Zacher.

Ehrenamt und persönlicher Einsatz bedeuten auch schnelles und verantwortliches Handeln in Notlagen – auch über Grenzen hinweg. Dies konnte die Freiwillige Feuerwehr Ziertheim/Dattenhausen und Reistingen im vergangenen Jahr beim Hochwassereinsatz in der Nachbargemeinde Peterswörth zeigen. 16 Helfern wurde für ihr tatkräftiges und unermüdliches Anpacken die „Fluthelfer-Nadel 2024“ des Freistaats Bayern zusammen mit den Dankesworten des Ministerpräsidenten Markus Söder und des Staatsministers Joachim Herrmann überreicht: Dominik Baumann, Franz Baumann, Michael Brenner, Jens Dickenherr, Max Hartleitner, Lukas Heiler, Maximilian Holzapfel, Christian Löffler, Florian Löffler, Max Öchsle, Johannes Schiefnetter, Silvio Straßburger, Uwe Straßburger, Fabian Voitl, Jürgen Voitl, Manuel Voitl. (AZ)