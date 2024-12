Grundsteuer in Ziertheim: 12.000 Euro Puffer zu viel

Bei der Gemeinderatssitzung in Ziertheim am Mittwochabend wurde nun bereits zum dritten Mal über die neue Hebesatzsatzung der Grundsteuer diskutiert. Dem Gremium war es ein großes Anliegen, den Hebesatz so anzugleichen, dass die Einnahmen so aufkommensneutral wie möglich zu den Vorjahren seien, erklärte Bürgermeister Thomas Baumann. Die Hebesätze mussten dabei mit einigen Unbekannten festgelegt werden. Man wisse nicht, wie viele Grundstücke vom Finanzamt geschätzt wurden und wie viele Erlassanträge und Korrekturen zukünftig eingehen. In den letzten beiden Sitzungen fehlten zudem einige Grundlagen, um die Hebesätze zu beschließen, so der Bürgermeister. Am Mittwoch wurde der Hebesatz für Grundsteuer A, also Agrar- und Forstflächen, dann auf 530 Prozent und für Grundsteuer B, also für bebaute Flächen, auf 150 Prozent festgelegt. In den nächsten Jahren können diese Werte bearbeitet werden.

