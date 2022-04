In Ziertheim könnten zwei Solarparks entstehen

Plus Möglich wären auch Agri-Fotovoltaikanlagen, unter denen Traktoren durchpassen. Welche Pläne es gibt.

Über insgesamt sieben Bauanträge und Bauvoranfragen hatte der Gemeinderat Ziertheim in seiner jüngsten Sitzung abzustimmen. Gleich zwei davon betrafen eine mögliche Hundepension in Dattenhausen. Doch beim größten Punkt des Abends ging es um den Bau zweier Solarparks. Denn Tobias Mader, Geschäftsführer der Vollast GmbH, stellte mögliche Pläne dafür vor.