Nach einem lauten Knall rücken Rettungskräfte in Ziertheim an

Die Rettungsleitstelle ist am Freitag gegen 17.45 Uhr informiert worden, dass es in einem Keller in der Taxisstraße in Ziertheim einen lauten Knall gegeben hatte. Vor Ort wurde festgestellt, dass es offenbar in der Ölheizung des Hauses zu einer Verpuffung gekommen war. Zu einer Feuer- oder Rauchentwicklung kam es nach Angaben der Polizei nicht, vermutlich entstand auch kein Sachschaden an der Heizung.

Der verständigte Kaminkehrer überprüft die Heizung

Personen wurden laut Polizeibericht nicht gefährdet. Es waren zwei Kräfte des Rettungsdienstes und 22 Personen der Freiwilligen Feuerwehr Ziertheim im Einsatz. Im Anschluss überprüfte der verständigte Kaminkehrer die Heizung. (AZ)