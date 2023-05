Sie halten auf dem Waldziegenhof in Ziertheim ein tierisches Stück Thüringen

Plus Monika und Jürgen Mareth betreiben seit über 20 Jahren den Waldziegenhof und haben sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Angefangen hat hingegen alles mit einem Pferd.

Die Egau fließt langsam vorbei, eine Katze sitzt auf der Bank und die Gänse baden im kleinen Teich. Und mittendrin: über 50 Thüringer Waldziegen und ihre etwa 90 Kitze. Monika und Jürgen Mareth haben sich in Ziertheim mit dem Waldziegenhof vor über 20 Jahren den Traum von der eigenen Landwirtschaft erfüllt. Dabei haben beide ursprünglich andere Lebenswege eingeschlagen.

Munter springen die Zicklein über den auf der Weide angelegten Steinhaufen, einige Mutterziegen stehen blökend daneben, die beiden Ziegenböcke sind weiter hinten untergebracht. Erst im September dürfen die beiden in die jeweiligen Herden. "Die Thüringer Waldziegen haben eine saisonale Brunft. Jetzt würden sie eher nur stören.", erklärt Jürgen Mareth.