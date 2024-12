Sie halten dem VdK Wittislingen die Treue

Zur Adventsfeier des VdK haben sich die Mitglieder des Ortsverbands Wittislingen, der alle Orte der Verwaltungsgemeinschaft umfasst, im festlich geschmückten Ziertheimer Schützenheim zahlreich getroffen. Der Ortsvorsitzende Hans-A. Franke begrüßte dazu zahlreiche Gäste, darunter die Bürgermeister Thomas Reicherzer, Thomas Baumann und Walter Joas und den Kreisvorsitzenden Georg Böck sowie die VdK-Mitglieder aus Gundelfingen. Ein besonderer Dank galt den Mitgliedern des Vorstands, insbesondere Gabriele Böck für ihren ehrenamtlichen Einsatz, sowie Gisela Wiedemann, die die Dekoration der Tische mit weihnachtlichem Schmuck verziert hat und wie jedes Jahr selbst gebacken hatte. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Alfred Philipp. VdK-Kreisvorsitzender Georg Böck zeigte sich in seiner Ansprache erfreut darüber, dass alle Bürgermeister der VG an der Veranstaltung teilnehmen. Weiter führte er aus, dass die Mitgliederzahl sich weiterhin positiv entwickelt und der Bestand von über 8000 Mitgliedern im Kreisverband Dillingen-Wertingen angestiegen ist. Bürgermeister Reicherzer, der auch im Namen seiner Kollegen sprach, würdigte die ehrenamtliche Tätigkeit, in der heutigen Zeit, als wichtig für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Besinnliche und lustige Geschichten, vorgetragen von Viktoria Waidmann, fügten sich an die Ehrungen langjähriger Mitglieder an. Georg Böck und Hans-A. Franke ehrten verdiente Mitglieder für 20 Jahre: Anton Josef Bunk, Franz Podganski, Paul Kapfer, Albert Kimmerle, Renate Seeger, Alois Strimmer, Richard Wörner. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Rosa Kubbutat, Ulrike Nicklaser und Walter Urban geehrt. Seit 30 Jahren ist Georg Sing dabei. Gabriele Böck hat 40 Jahre Mitgliedschaft hinter sich. Sie wurde zusätzlich auch noch für 30 Jahre Ehrenamt als Kassiererin geehrt, ein seltenes Jubiläum.

