Steckerlfischgrill gestohlen: Polizei ermittelt gegen Unbekannt

Ein eher ungewöhnlicher Diebstahl hat sich im Zeitraum zwischen Sonntag, 29. September, und Donnerstag, 17. Oktober, in Dattenhausen ereignet. Ein oder mehrere Täter haben sich offenbar die Grillhütte des Dattenhauser Fischereivereins ausgesucht, um dort den Steckerlfischgrill mitgehen zu lassen. Die Polizei gibt den Wert des Grills mit rund 1000 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete Ermittlungen wegen Diebstahls gegen Unbekannt ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu wenden. (AZ)

