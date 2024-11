Unbekannter lockert Radmuttern an Auto in Ziertheim

In der Nacht von Freitag, 8. November, auf Samstag, 9. November, haben offenbar bisher unbekannte Täter Radmuttern eines grauen Ford B-Max gelockert. Der Wagen war in der Straße „Am Sesselberg“ abgestellt. Zu einem Schaden oder einem Unfall ist es laut Polizeiinformationen nicht gekommen. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

