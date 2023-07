Wer hat das Auto in Reistingen absichtlich zerkratzt?

Der Pkw hat einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Bisher unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Sonntag auf Montag mutwillig die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Opel Corsa, der in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in der Brunnenstraße im Ziertheimer Ortsteil Reistingen abgestellt war. Die angerichtete Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)