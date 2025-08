Wohnmobil-Außenspiegel in Ziertheim mutwillig beschädigt

Mutwillige Beschädigungen an den beiden Außenspiegeln seines Wohnmobils entdeckte ein 52-Jähriger am Samstag in Ziertheim. Darüber berichtet die Polizei. Der Mann parkte sein Fahrzeug zwischen 8 und 14.30 Uhr Am Sesselberg 7 am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Wohnmobil zurückkam, stellte er den Schaden fest.

Seitenspiegel beschädigt: Polizei bittet um Hinweise zum Fall in Ziertheim

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)