Ziertheimer Gemeinderat übt Kritik an der Diözese Augsburg

Insbesondere die Themen Interkommunale Zusammenarbeit und die Neugestaltung des Friedhofs sorgen im Ziertheimer Gemeinderat für Zündstoff.

Restlos besetzt sind die Zuschauerplätze im Sitzungssaal des Ziertheimer Gemeinderates, Bürgermeister Thomas Baumann muss sogar zusätzliche Stühle aufstellen. Das Interesse zeigt, wie wichtig die Themen des öffentlichen Teils für die Gemeinde sind. Deshalb verwundert es auch nicht, dass die Diskussionen in der Gemeinderatssitzung intensiv geführt werden.

Gemeinde will Flächen für Windkraft ausweisen

Zunächst steht dabei die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans auf der Tagesordnung. Nötig geworden ist dies insbesondere durch neue Regelungen bezüglich der Windkraft: Wenn bis 1. Februar kein Beschluss für eine entsprechende Ausschreibung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen vorliegt, kann der Freistaat Bayern entsprechende Zonen selbst ausweisen.

"Wir sollten das nicht verschlafen, dann sind wir weiter Chef auf der Gemeindefläche", fasst Gemeinderätin Marina Triebel die Dringlichkeit des Anliegens zusammen. Statt einer Teilfortschreibung für Windkraft bietet eine Gesamtfortschreibung mit vielen anderen Themen, etwa Digitalisierung, außerdem Vorteile, wie Baumann erklärt: "Da ist dann für die nächsten 20 bis 30 Jahre alles drin." Einige Gemeinderäte kritisieren allerdings, dass der Kostenfaktor noch nicht ausreichend besprochen sei. Denn die Kosten sollen zwischen den Mitgliedern der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen, Mödingen und Ziertheim aufgeteilt werden, da alle drei Kommunen Fortschreibungen in Angriff nehmen. Unter der Voraussetzung, dass die Kostenaufteilung noch einmal thematisiert wird, wird der Beschluss angenommen.

Tritt Ziertheim aus der ILE Egautal aus?

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist der Antrag des Gemeinderates Werner Burdack, der den Austritt aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Mödingen und Wittislingen unter dem Dach der ILE Egautal fordert. Anfangs sei er von der Idee zwar begeistert gewesen, aber inzwischen stelle er sich die Frage: "Was kommt dabei raus?" Es werde viel gesprochen, viel gemacht, dennoch sei "nichts Neues" für Ziertheim herausgekommen. Konkrete Kritik hat er am Regionalbudget. Seiner Meinung nach ist das Budget in der Praxis nicht vereinstauglich, etwa aufgrund zu kurzer Termine. Marina Triebel widerspricht. Für den Sportverein habe sie selbst bereits einen Antrag gestellt, in diesem Jahr gebe es wieder einen: "Das Antragsstellen ist zu bewältigen." Baumann erklärt, das Problem der Kurzfristigkeit sei bereits erkannt worden: "Die Zeitspanne ist dieses Jahr größer." Außerdem widerspricht er, dass in der Gemeinde nichts gemacht worden sei.

"Als Gemeinde allein wären wir ohne Fachleute ganz verloren. Die haben die Erfahrungen. Denen die Schuld zuzuschieben, finde ich nicht richtig", so Triebel. Stattdessen sehe sie, wie weitere Ratsmitglieder, die Gemeinde in der Pflicht, entsprechende Projekte an die Experten heranzutragen. Martin Fuchsluger bestätigt: "Ein Auswärtiger allein kann nicht viel machen, es braucht den Gemeinderat." Als positive Beispiele werden immer wieder der gemeinsame Bauhof oder der Bürgerservice genannt. Zweiter Bürgermeister Martin Kienle hält es für richtig, dass das Thema angesprochen wird, sagt aber: "Ein Austritt bringt keinen Vorteil, stattdessen kann der Antrag konstruktive Kritik sein." Der Antrag Burdacks wird schließlich abgelehnt, nur er selbst stimmt für einen Austritt.

Gemeinderat kritisiert Vorgehen der Diözese Augsburg

Ebenfalls für Diskussionen sorgt die Ausschreibung zur Neugestaltung des Ziertheimer Friedhofs. Diese solle aufgehoben werden, da nach mittlerweile vier Monaten keine Nachricht der Diözese Augsburg zu einer Kostenbeteiligung an den veranschlagten 78.000 Euro Gesamtkosten kam. Mündlich habe Baumann bereits eine Zusage, "aber eben nichts Schriftliches". Er selbst sei gegen eine Aufhebung, denn: "Egal wie, wir müssen den Friedhof ohnehin sanieren." Er befürchtet steigende Kosten bei einer Neuausschreibung. Viele Gemeinderäte werfen der Diözese eine Hinhaltetaktik vor. "Die warten, weil sie einen komfortablen Platz haben", formuliert es etwa Andreas Wagner. Da der Friedhof aber Gemeindegrund ist, meint Leonhard Reck, man solle eine Beteiligung als Zuschuss sehen: "Wir können die Kirche nicht zwingen, nur bitten." Da im Haushalt 60.000 Euro für die Neugestaltung geplant sind, reicht es laut Baumann auch, wenn die Kirche nur zehn, 20, 30 Prozent übernimmt. Er stellt fest: "Wir gewinnen nichts bei einer Auflösung." Letztendlich entscheidet sich die Mehrheit des Rates, die Ausschreibung nicht aufzuheben.