Bürgermeister Steinwinter: „Die Spielräume sind nicht mehr groß“

In der Gemeinde Zöschingen wird die finanzielle Lage angespannter. Gab es 2023 noch in der Haushaltsplanung eine Zuführung von 175.000 Euro in den Vermögenshaushalt, „sind diese Zeiten vorbei“, sagt Bürgermeister Tobias Steinwinter am Montagabend, als der Haushalt für 2025 verabschiedet wird. Denn Kosten steigerten sich, die Kreisumlage – einer der größten jährlichen Ausgabeposten – könnte sich erhöhen. „Wenn das passiert, zerreißt es uns im Landkreis“, so der Rathauschef. Das betreffe nicht nur seine Kommune: „Die Spielräume sind nicht mehr groß.“

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Steinwinter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zöschingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis