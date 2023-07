Der Zöschinger Kindergarten feiert 25. Jubiläum

Es gab einige Hürden zu nehmen, bis der Kindergarten Regenbogen in Zöschingen eröffnen konnte. Wie 85 Ehrenamtliche das in 5000 Arbeitsstunden ermöglichten.

Mitten im Dorf liegt er, das bunte Schild vor der Tür ist nicht zu übersehen: Der Kindergarten Regenbogen in Zöschingen. Normalerweise ist dort sonntags nicht viel los, doch letztes Wochenende war das anders. Denn die Einrichtung feiert das 25. Jubiläum seit der Eröffnung. Dabei wird auch klar, dass dessen Erfolgsgeschichte einen Vorbildcharakter hat.

Mit gelben Kappen und blauen T-Shirts, auf denen ein Regenbogen zu sehen ist, sind die „wichtigsten Persönlichkeiten“, wie Diakon Thomas Fischer sagt, nicht zu übersehen. Und auch nicht zu überhören, denn mit viel Freude singen die Kinder im Wortgottesdienst die Lieder mit, die Kindergartenleiterin Christina Bevilacqua mit der Gitarre begleitet. Da geht es dann zum Beispiel um den Regenbogen, den sich alle ansehen. „Der Regenbogen ist ein Zeichen, dass Gott uns annimmt“, greift Fischer in seiner Ansprache das Bild ebenfalls auf.

Zöschingen feiert 25. Jubiläum von Kindergarten Regenbogen

Kein Wunder also, dass der Himmel für den anschließenden Umzug aufklart. Begleitet von den fusionierten Musikvereinen aus Burghagel und Zöschingen ziehen die Kinder zu ihrem Kindergarten. Neben Zöschingens Bürgermeister Tobias Steinwinter und Altbürgermeister Norbert Schön haben auch Bachhagels Rathauschef Ingo Hellstern, seine Vorgängerin Ingrid Krämmel, die Syrgensteiner Bürgermeisterin Mirjam Steiner, Landtagsabgeordneter Georg Winter (CSU) und Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid (SPD) den Weg in die kleinste Landkreisgemeinde angetreten. Die Raiffeisenbank wird zudem von Reinhard Harlacher vertreten.

So zieht die lange Schlange durch die Straßen, bis sie am Kindergarten zum Stehen kommt. Dass das Fest überhaupt stattfinden kann, sei einer ganzen Reihe von Menschen zu verdanken: Den Kindergartenmitarbeitenden und dem Elternbeirat unter Vorsitz von Stefanie Dietz etwa, wie Steinwinter betont. Aber auch den Menschen, ohne die es den Kindergarten gar nicht gäbe, wie deutlich wird: Denn vor 25 Jahren wurde der Kindergarten mit 5000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von 85 Helferinnen und Helfern erbaut. Durch diese vorbildhafte Zusammenarbeit wurden die Kosten von geplanten 850.000 Mark auf knapp 500.000 Mark gesenkt.

25 Jahre Regebogen-Kita: Kindergarten scheiterte 1987 zuerst in Zöschingen

Dabei ist der erste Versuch eines eigenen Kindergartens 1987 noch gescheitert. Lediglich ein Fahrkostenanteil von 15 Mark wurde durchgesetzt, die Kinder mussten weiter nach Bachhagel in den Kindergarten fahren. Auch Steinwinter selbst, damals drei Jahre alt, war davon betroffen und sagt heute lachend an die Bachhagler: „Danke, dass ihr uns so lange Asyl gewährt habt.“ Der Kindergarten Regenbogen sei heute ein „Ort des Vertrauens und der Geborgenheit“, wofür er dem ganzen Team dankt.

Landtagsabgeordneter Winter schließt sich dem an. Mit dem Bau des Kindergartens, der mit 230.000 Mark gefördert wurde, habe jede Gemeinde im Landkreis einen eigenen Kindergarten gehabt. Bürgermeisterin Mirjam Steiner, die auch in Vertretung des Landrats Markus Müller anwesend ist, gratuliert nicht nur herzlich zum Jubiläum, sondern hat auch eine Bitte an alle Eltern: „Schenken Sie den Kommunen und Mitarbeitern der Kindergärten ein bisschen mehr Vertrauen.“ Man sei bemüht, es immer allen recht zu machen, aber „dort gibt es nicht nur ein Kind wie Zuhause, sondern 25 oder 30.“ Man versuche immer, einen guten Job zu machen. Die Kindergartenleiterin Christina Bevilacqua betont: „Die Eltern hier schätzen uns sehr wert.“ Zusammen feierten die Kinder das Jubiläum mit Schminken, einer Spielstraße und Tombola. Mit Musik und einigen Aufführungen der Kinder wartet ein Programm, das so bunt ist wie ein Regenbogen. (AZ)