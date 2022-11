Zöschingen

In Zöschingen wird es ein Nahwärmenetz geben

Plus Die Gemeinde hat die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Auch bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt und auf dem Friedhof gibt es Neuigkeiten.

Von Susanne Klöpfer

Beim Großprojekt mit Kosten von 2,8 Millionen Euro der kleinsten Dillinger Landkreisgemeinde geht es voran. Die Ortsdurchfahrt von Zöschingen, auch bekannt als Kreisstraße DLG 6, wird komplett erneuert. Auf einer Länge von etwa 1,4 Kilometern bekommt die Gemeinde eine sechs Meter breite Fahrbahn, die einseitig, im Kernort teilweise auch beidseitig, von einem Gehweg flankiert wird. Im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt werden auch die zwei Bushaltestellen neu und barrierefrei gestaltet. Doch nun mussten kleine Änderung an dem ursprünglichen Plan vorgenommen werden, die der Gemeinderat am Montag in einer Sitzung besprochen hat.

