Musikvereine verzaubern mit stimmungsvollem Konzert

Am Samstagabend luden die Musikvereine Burghagel und Zöschingen zu einem stimmungsvollen Herbstkonzert in die gut besuchte Gemeindehalle in Zöschingen ein. Das abwechslungsreiche Programm, zusammengestellt von den Dirigentinnen Barbara Göttle und Marion Bohnert, begann imposant mit "Fantastica" von Martin Scharnagl. Die Vorsitzenden Armin Gruber und Thomas Eisenbart begrüßten das Publikum und übergaben die Moderation an Anna Maria Schumacher, die charmant durch den Abend führte. Nach "Monterosi" folgte das Medley "Henry Mancini Portrait" mit bekannten Melodien wie "Moon River" und "Baby Elephant Walk", die nostalgische Erinnerungen weckten. Auch das Medley "Simon and Garfunkel" fand großen Anklang, insbesondere im Kontext der jüngsten Versöhnung der beiden Musikstars. Den ersten Teil beschloss die schwungvolle "Ferdinand-Polka". Vor der Pause wurden langjährige Musikerinnen und Musiker geehrt. Vom Musikverein Burghagel erhielten Wolfgang und Brigitte Schreiner (50 Jahre), Michaela Stadler (40 Jahre), Marina Triebel und Barbara Göttle (25 Jahre) sowie Julia Zwölfer (10 Jahre) Auszeichnungen. Beim Musikverein Zöschingen wurden Andreas Hüfner (50 Jahre) und Daniel Nagy (15 Jahre) geehrt. Nach der Pause ging es mit dem Marsch "Vivat Carinthia" schwungvoll weiter. Beim "Disney Film Favorites" kamen bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern Kindheitserinnerungen auf, bevor "Montañas Del Fuego" das Publikum auf eine musikalische Reise nach Lanzarote mitnahm. Ein besonderes Highlight war Roland Nadlers virtuose Darbietung des Solostücks "Hot Tuba". Zum Abschluss erklang das Medley "Rocky on Broadway". Mit der Polka "Unsere Reise" und einer erneuten Aufführung von "Hot Tuba" kamen die Musikerinnen und Musiker den begeisterten Zugabeforderungen des Publikums nach.

