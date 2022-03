So investiert die kleinste Gemeinde des Landkreises

Plus Auf Zöschingen kommt in den kommenden Jahren ein Großprojekt zu: die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Der Bürgermeister erklärt, wie die Gemeinde das plant zu schaffen.

Der Haushalt der Gemeinde Zöschingen ist diese Woche im Gemeinderat verabschiedet worden. Wo liegt dieses Jahr der Schwerpunkt?