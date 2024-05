Unfall in Zöschingen: Verletzte Person und Totalschaden

Bei einem Unfall bei Zöschingen hat sich der Fahrer eines Autos verletzt. Sein Pkw ist nicht mehr fahrtüchtig. Es war Alkohol im Spiel.

Am Freitagnachmittag kam es in Zöschingen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Pkw und kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Pkw mehrfach. Glücklicherweise erlitt der Mann nur leichte Verletzungen, musste jedoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Dillinger Polizei ermittelt

Sein Pkw hatte nach dem Unfall einen Totalschaden, war dementsprechend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden auf dem angrenzenden Feld wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Es konnte durch die Polizisten festgestellt werden, dass der Fahrer einen Alkoholwert von rund 0,6 Promille hatte. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)