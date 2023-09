Zöschingen feiert 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Zöschingen zelebriert das Jubiläum mit einem Rockabend, einem Festumzug und der Weihe eines neuen Fahrzeugs.

Die Freiwillige Feuerwehr der kleinsten Landkreisgemeinde feiert vom 15. bis 17. September ihr 150. Jubiläum. "Wir freuen uns schon auf das Festwochenende", sagt Vorsitzende Ramona Steinmeyer. Mit der Planung der Feier ist der Festausschuss schon seit Monaten beschäftigt. Und sie haben sich einiges überlegt, wie die 28-Jährige berichtet.

Am Freitagabend geht es um 19.30 Uhr im Festzelt los. Die Rockband Wanted Live heizt den Gästen ordentlich ein. Ruhiger geht es wiederum am Sonntag zu. Der Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Zöschingen startet um 8.30 Uhr. Danach gibt es einen Festumzug zur Gemeindehalle. Etwa 15 Feuerwehren aus dem Landkreis Dillingen und Heidenheim haben sich angemeldet, um in Uniform mit Fahrzeugen und Fahnen durch die Straßen Zöschingens zu ziehen. Gegen 10.15 Uhr wird dort das neue Feuerwehrfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug, TLF 3000 Staffel, an der Gemeindehalle geweiht.

Danach wird das Jubiläum beim gemütlichen Zusammensitzen in der Gemeindehalle gefeiert. Insgesamt hat die FFW Zöschingen 60 Mitglieder, ein Teil davon ist noch aktiv im Dienst – für das Fest kommen aber natürlich alle zusammen. Bei den Festivitäten spielen der Musikvereine von Zöschingen und Bachhagel. Bürgermeister Tobias Steinwinter wird neben dem Landrat, dem Kommandanten, dem Vorstand und Feuerwehrinspektion eine Rede halten. Kinder können sich auf der Hüpfburg und beim Kinderschminken austoben. Neben Mittagstisch gibt es einen Süßwarenstand und Kaffee sowie Kuchen.

Für das Jubiläumswochenende laufen die Vorbereitungen bereits aus Hochtouren: "Es ist doch noch recht stressig gegen das Ende hin", sagt Vorsitzende Steinmeyer. Aktuell werden die Festabzeichen für das Jubiläum noch an die Feuerwehren verschickt, da Essen besprochen und am Mittwoch vor dem Festwochenende mit dem Aufbau begonnen.

Bürgermeister Steinwinter schreibt im Grußwort vor dem Festwochenende: "An dieser Stelle möchte ich den Kameradinnen und Kameraden unserer Wehr meinen Dank aussprechen für die vielen Stunden des unermüdlichen Einsatzes für unser Gemeinwohl in den vergangenen eineinhalb Jahrhunderten. Viele Einsätze bei Bränden und technischen Hilfeleistungen haben bewiesen, dass die Institution Feuerwehr dringend notwendig ist."