Zöschingen landet beim Heimat-Check auf dem vorletzten Platz

Die kleinste Landkreisgemeinde schneidet nicht gut beim Heimat-Check ab. Die Teilnehmenden kritisieren den öffentlichen Nahverkehr, die Gastronomie und die Gesundheitsversorgung.

In der kleinsten Gemeinde im Landkreis Dillingen schätzen die Teilnehmenden des Heimat-Checks die Sauberkeit, Sicherheit und den Verkehr. Im Vergleich zum Landkreis landet Zöschingen mit einer Wertung von 5,1 den vorletzten Platz im kompletten Landkreis. In einigen Punkten scheinen die Bürgerinnen und Bürger einen Verbesserungsbedarf zu sehen. Besonders der ÖPNV ist ein Streitpunkt. Ein Heimat-Check-Teilnehmer wünscht sich "eine Besserung der Anbindung an den eigenen Landkreis." Eine weitere Person schreibt: "Verlässliche Busverbindungen mehrmals am Tag sowie ein klarer Plan zur Busverbindung während den Ferien, an Wochenend- und Feiertagen wären wirklich hilfreich." Oder es wird gefordert: "Mindestens ein Bus in jede Richtung pro Stunde wäre ein Fortschritt."

Besonders der ÖPNV wird in Zöschingen beim Heimat-Check kritisiert

Bürgermeister Tobias Steinwinter hat dafür Verständnis. Er sagt: "Ich kann das wirklich verstehen. Die Anbindung in Richtung Dillingen und Lauingen ist seit Jahrzehnten schlecht." Die Gemeinde liege am Rande des Landkreises, dementsprechend gebe es keine attraktiven Abfahrtszeiten. Und wer sich für den ÖPNV entscheide, brauche irre lang. Der Bus fahre zuerst das Bachtal ab, bevor es dann nach Lauingen und Dillingen gehe. Jeder, der ein Auto habe, fahre damit. "Punktuell haben wir den ÖPNV aber vor Jahren verbessert", sagt Steinwinter. Seitdem könnten Kinder, die in Lauingen und Dillingen zur Schule gehen, wenn sie früher aushaben, wenigstens wieder mit dem Bus nach Zöschingen fahren. Früher sei man in Burghagel gestrandet.

Natürlich hat sich Steinwinter gewünscht, dass die Gemeinde beim Heimat-Check besser abschneidet. Er findet, dass dafür aber auch die Fragen entscheiden. Denn als kleinste Gemeinde im Landkreis tue man sich natürlich schwer, bei der Gastronomie oder dem ÖPNV mit größeren Kommunen mitzuhalten. An dieser Stelle ist ein Hinweis zu den Zahlen wichtig: Die Teilnehmerquote in den einzelnen Städten und Gemeinden schwankt bei der Umfrage zwischen 0,8 und 5,3 Prozent. Für die gesamte Region liegt der Anteil der Teilnehmenden gemessen an der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner bei 2,25 Prozent. In Zöschingen haben 39 Personen teilgenommen, von insgesamt rund 750 Einwohnern. Die Zahlen geben also lediglich ein Stimmungsbild wieder.

Auch bei der Gastronomie schneidet Zöschingen schlecht ab

Bei dem Themenkomplex Gastronomie landet Zöschingen ebenfalls auf dem letzten Platz mit einer Wertung von 1,3. Ein Teilnehmer schreibt dazu: "Das Bachtal ist sehr arm an Gastronomie." Einfacher gesagt: Es gibt keine Gastronomie in der Gemeinde. Ganz, ganz früher habe es mal drei Gaststätten und ein Café gegeben, erinnert sich Steinwinter. Aber das habe sich wie in anderen Kommunen mit der Zeit anders entwickelt. Eine Gastronomie könne nur schwer bei ihnen überleben. In den Vereinsgaststätten gebe es noch Stammtische, bei denen sich die Menschen treffen könnten.

Das waren die Anregungen beim Heimat-Check in Zöschingen 1 / 6 Zurück Vorwärts Das Bewusstsein für mehr Miteinander muss bei den Menschen wieder gestärkt werden. Dazu tragen die Vereine bei, die noch mehr von der Politik unterstützt werden sollten.

Das Gemeindehaus muss saniert werden, da es sehr heruntergekommen ist.

Wünschenswert wäre ein Jugendzentrum.

Mehr Sitzmöglichkeiten in Ortsebene mit Brunnen und Grün. Einen Rufbus. Gastronomie.

Was unseren Ort betrifft: Jeder kennt jeden, doch manchmal wäre etwas mehr Anonymität gut.

Mehr Umweltschutz wäre ganz einfach, zum Beispiel seltener Straßenränder mähen, kleine Biotope nicht "aufräumen", mehr rechts vor links oder Tempo 30 Zonen, gelegentlich mal mobiler Blitz/Kontrollen auf der nur mit Genehmigung befahrbaren Straße vom Friedhof Zöschingen Richtung Syrgenstein und nachts die völlig überflüssige Straßenbeleuchtung ausschalten.

Keine Pluspunkte sammelt Zöschingen auch beim Thema Gesundheitsversorgung: 2,9 Punkte bringen den Platz 22 ein. Steinwinter vermutet: "Das rührt auch daher, dass es im Bachtal ein großes Problem gab, als zwei Hausärzte verstorben sind." Zudem nutzen viele Menschen aus Zöschingen auch das Ärzteangebot im angrenzenden Baden-Württemberg. Dort sei in der Gemeinde Nattheim ebenfalls eine Hausarztpraxis unbesetzt gewesen. "Da war es bei uns richtig dick", sagt Steinwinter. Nun seien die Praxen wieder besetzt. Wer zur Apotheke oder Physiotherapie wolle, fahre in die Nachbargemeinden. Zur Klinik in Heidenheim seien es fünf Kilometer weniger als nach Dillingen. Zudem sei das Krankenhaus in den medizinischen Fachrichtungen besser aufgestellt.

Zöschigen: Sauberkeit, Sicherheit und der Verkehr werden gut bewertet

Die Sauberkeit bewerten die Teilnehmenden mit 8,2 am besten in Zöschingen. Die Gemeinde landet damit im Landkreis-Ranking auf Platz 15. Der Bürgermeister freut sich darüber. Man versuche, großen Wert darauf zu legen, dass es bei ihnen schön sei. Auch die Zöschingerinnen und Zöschinger scheinen sich in ihrer Heimat sicher zu fühlen. Die Sicherheit erhielt 6,9 Punkte. Der Rathauschef sagt: "Die Polizei sieht man nicht so oft im Ort. Das spricht für sich, denn wenn Kriminalität niedrig ist, brauchen wir auch keine Polizei vor Ort."

Bei den Fragen zum Verkehr ging es um die Belastung und die Lärmbelästigung durch Autos und Lastwagen im Wohnort. Die Bürgerinnen und Bürger vergeben dafür eine 6,8, damit landet die Gemeinde auf Platz 8. Steinwinter erklärt, dass man in den Wohngebieten darauf geachtet habe, dass die Verkehrsbelastung gering sei. Als man den Ortseingang vor ein paar Jahren neu gestaltet habe, habe man dafür gesorgt, dass Autofahrende mit gedrosselter Geschwindigkeit fahren. Ähnliches strebe man nun mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt an.