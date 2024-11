Säulen des Tennisheims mit Edding beschmiert

Zwischen dem 5. November und 12. November sind auf der Terrasse des Tennisheims in der Straße Am Schulgarten in Zusamaltheim mehrere Säulen mit Edding beschmiert worden. Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizeistation Wertingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wertingen (08272 / 9951 - 0) zu melden.

Tennisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugenhinweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis