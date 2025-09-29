1000 Euro Schaden nach Unfall in Bayerdilling: Fahrer flüchtet

Zu einer Unfallflucht ist es Samstag in Bayerdilling gekommen. Eine 41-Jährige parkte ihren blauen Honda Jazz zwischen 19.30 Uhr und 21.45 Uhr auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Wallerdorfer Straße. Während dieses Zeitraums fuhr laut Polizei eine unbekannte Person den Wagen mit einem Fahrzeug an und beschädigte dabei die hintere rechte Tür.

Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 09090/70070 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (AZ)