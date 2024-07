13-Jähriger stürzt von Fahrrad

Ein Jugendlicher ist am Samstag in Tagmersheim mit dem Fahrrad verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der 13-Jährige um kurz vor 13 Uhr auf der Silberhofstraße unterwegs. An der Einmündung der Goggerhofstraße geriet der Radler wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn und musste dem Gegenverkehr ausweichen. Dabei stürzte der Schüler. Er zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst bracht ihn ins Krankenhaus.

Um den Sachverhalt vollständig aufklären zu können, werden mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)