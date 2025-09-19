14.000 Schaden nach Unfall auf der B16 bei Rain

Ein Überholvorgang hat am Donnerstag auf der B16 bei Rain für einen Unfall gesorgt. Ein 66-Jähriger war mit seinem Auto gegen 12.55 Uhr von Neuburg kommend in Richtung Rain unterwegs. Als er auf Höhe Staudheim bereits mehrere andere Fahrzeuge überhot hatte, scherte ein in gleicher Richtung fahrender 46-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus, um einen direkt vor ihm fahrenden Lkw zu überholen.

Beim Ausscheren übersah der 46-jährige jedoch den von hinten kommenden Wagen des 66-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt immer noch im Überholvorgang befand. Dieser musste aufgrund des Ausscherens des Kleintransporters eine Notbremsung einleiten, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er fuhr auf das Heck des Kleintransporters auf. Der 66-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin zogen sich dadurch leichte Verletzungen im Nackenbereich zu. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Am Auto des 66-Jährigen ein Sachschaden an der Frontstoßstange und am vorderen rechten Kotflügel. Am Kleintransporter wurden die Kofferraumtür und die hintere linke Stoßstange eingedrückt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. (AZ)