Defekte Bremse sorgt für Fahrradunfall in Donauwörth

Eine 15-Jährige ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Donauwörth mit ihrem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich leicht verletzt. Die Schülerin, die in der Dietrichstraße unterwegs war, hätte an der Einmündung zur Gartenstraße anhalten und die Vorfahrt eines Autos beachten müssen, so die Polizei. Da die Bremsen ihres Rads funktionsunfähig waren, konnte die Jugendliche nicht halten und prallte in die Seite des Pkws.

Die 15-Jährige, die keinen Helm trug, kam daraufhin zu Fall. Die Schülerin hatte Glück: Nach derzeitigen Erkenntnissen trug sie lediglich Schürfwunden am Bein, sowie Prellungen am Arm davon. (AZ)