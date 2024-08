18-Jähriger verursacht hohen Sachschaden auf der B2

Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch mit seinem Kleintransporter in die Leitplanken der B2 gekracht. Nach Angaben der Polizei war der Fahranfänger um 14 Uhr auf der B2 in Richtung Süden unterwegs, als er im Bereich einer Pannenbucht am Kaisheimer Berg nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Ende dieser Bucht fuhr er mit seinem Sprinter auf die beginnende Schutzplanke auf, überfuhr diese und verbog dabei 17 Felder der Leitplanke samt Verankerung. Dann kam er zum Stehen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer sahen den Unfall und setzten Notrufe ab. Niemand wurde verletzt. Der Transporter war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 8000 Euro, an der Straßenbegrenzungseinrichtung sei laut Polizei mit weiteren 14.000 Euro zu rechnen.

Mitarbeiter der zuständigen Straßenmeisterei stellten Warnschilder im Unfallbereich auf. Der 18-Jährige wurde von den Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)