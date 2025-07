Fahrerin überschlägt sich mit Auto: Schädel-Hirn-Trauma

Schwere Verletzungen zog sich eine 19-jährige Autofahrerin zu, als sie am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Huisheim und Harburg verunglückte. Kurz nach einem dortigen Kurvenbereich kam der Wagen der Frau aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf freier Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Pkw überschlug sich in Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 19-Jährige konnte sich selbständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und einen Notruf absetzen. Am Wagen entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Frau erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde per Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Harburg und Ronheim waren vor Ort. (AZ)

